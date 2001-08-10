Невельские пожарные потушили гараж в Горнозаводске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

2 марта в 14.53 в диспетчерскую Невельского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Горнозаводск, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе областного казённого учреждения "Управление противопожарной службы Сахалинской области".

Пожарный расчет прибыл на место в 14.57. К этому моменту открытым пламенем горел гараж. Площадь пожара составила 32 квадратных метра. Пожар локализовали в 15.47, а в 17.14 полностью ликвидировали.

В тушении пожара были задействованы четыре человека личного состава и две единицы техники.

Погибших и пострадавших нет, причины пожара устанавливаются.