Тихоокеанское
информационное агентство
3 Марта 2022
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09:37, | Новости общества Сахалина и Курил

Невельские пожарные потушили гараж в Горнозаводске

Невельские пожарные потушили гараж в Горнозаводске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

2 марта в 14.53 в диспетчерскую Невельского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Горнозаводск, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе областного казённого учреждения "Управление противопожарной службы Сахалинской области".

Пожарный расчет прибыл на место в 14.57. К этому моменту открытым пламенем горел гараж. Площадь пожара составила 32 квадратных метра. Пожар локализовали в 15.47, а в 17.14 полностью ликвидировали.

В тушении пожара были задействованы четыре человека личного состава и две единицы техники.

Погибших и пострадавших нет, причины пожара устанавливаются.

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