В Южно-Сахалинске продолжают расчищать тротуары и вывозить снег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжаются работы по ликвидации последствий снежного циклона. Сегодня днем техника и рабочие сосредоточены на тротуарах и остановочных пунктах. На ряде участков дорожные службы выполняют расширение проезжей части, осуществляется вывоз снега, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Расчистка тротуаров, пешеходных ограждений, прилотковой зоны, обработка противогололедными материалами будет выполняться на участках ул. Ленина: от ул. К. Маркса до пр. Победы, от ул. Емельянова до ул. Пуркаева (западная сторона). Этими видами работ также планируется охватить улицы Сахалинскую, Фархутдинова, Больничную, Хабаровскую, Поповича, Карьерную, Крайнюю, Долинскую.

Расширение проезжей части и вывоз снега будет вестись на улицах Пушкина, Украинской, Комсомольской, Амурской.

Всего днем 1 марта в расчистке будут задействованы 112 единиц техники и 65 рабочих.

Администрация Южно-Сахалинска призывает горожан не препятствовать расчистке. Оставить личный транспорт на время работ можно на перехватывающих парковках.