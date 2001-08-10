Почетный гражданин Южно-Сахалинска Галина Архипова отметила юбилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сувенирную куклу в русском национальном костюме вместе с букетом цветов от имени мэра Сергея Надсадина вручил юбиляру директор департамента внутренней политики Дмитрий Хайбриев, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В коллекции Галины Иннокентьевны почти 300 кукол из разных частей света. Это увлечение дополняет другое ее пристрастие — к путешествиям. Женщина посетила свыше 150 стран мира, покоряла Гималаи и Антарктиду. Более полувека Галина Архипова проводит экскурсии по Южно-Сахалинску и Сахалинской области, занимается краеведческой и исследовательской работой. Своими знаниями она делится на встречах со школьниками, студентами, сахалинцами старшего поколения.

Галина Иннокентьевна становилась победителем и лауреатом городского конкурса «Женщина года», отмечена наградами в сфере образования, культуры, спорта.

Посвятив более 30 лет работе в системе профессионального образования, сегодня она учит физике ребят в школе № 1 областного центра.

За большой вклад в дело подготовки высококвалифицированных кадров, общественную деятельность по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и активную деятельность по развитию туризма на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» в 2017 году Архиповой Галине Иннокентьевне присвоено звание «Почетный гражданин Южно-Сахалинска».