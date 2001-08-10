11:05, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Метель отменила поездку Сергея Байдакова в Ногликский район
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Планируемый ранее на 22 февраля визит отменен. Встреча первого заместителя губернатора Сахалинской области с жителями Ногликского района состоится позже. О дате и времени будет сообщено дополнительно, сообщили ТИА "Острова" в региональном правительстве.
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