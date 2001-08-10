Тихоокеанское
информационное агентство
18 Февраля 2022
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09:18, | Новости общества Сахалина и Курил

Житель Твери благодарит сахалинских приставов за помощь с ликвидацией несуществующего долга

Житель Твери благодарит сахалинских приставов за помощь с ликвидацией несуществующего долга

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В адрес Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области  поступили благодарственные слова от жителя г. Томска, что свидетельствует о должном уровне профессионализма судебных приставов при исполнении служебных обязанностей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП РФ по Сахалинской области.

Cудебные приставы отделения судебных приставов по Ногликскоу району УФССП России по Сахалинской области оказали помощь мужчине, оказавшемуся в неприятной ситуации, когда его ошибочно идентифицировали как должника. Гражданин М. выражает благодарность сотрудникам ведомства под руководством начальника отделения  - старшего судебного пристава Аллы Степанюк. Оперативные действия судебных приставов-исполнителей помогли решить проблему мужчины.  В июле 2021 года мужчина, являясь жителем г. Тверь, получил уведомление о том, что с его  счёта судебными приставами отделения судебных приставов УФССП России по Сахалинской области списаны денежные средства.  С помощью простого телефонного звонка, а впоследствии и через электронную почту посредством сети «Интернет», гражданин М. обратился со своей проблемой к сотрудникам ведомства.

Начальником отделения - старшим судебным приставом  отделения судебных приставов по Ногликскому району Аллой Степанюк данная проблема была взята под личный контроль. Мужчине было предложено направить свои  идентификационные данные, такие как: СНИЛС, паспортные данные, ИНН для выяснения и устранения негативной ситуации. После получения документов,подтвердивших ошибочную идентификацию мужчины как должника по исполнительному производству, сотрудники ведомства незамедлительно отменили арест банковского счёта, но к сожалению денежные средства уже были перечислены в кредитную организацию, являющуюся взыскателем в рамках исполнительного производства. Сотрудниками  ведомства оперативно было направлено письмо в кредитную организацию с требованием  возврата денежных средств, в результате  вопрос  был решён положительно и денежные средства  мужчине были возвращены.

Мужчина отмечает, что в его ситуации руководитель отделения действовала настойчиво и принципиально, что заставило кредитную организацию  действовать по  закону. Он искренне благодарит всех сотрудников ведомства за нелегкий труд.

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