Житель Твери благодарит сахалинских приставов за помощь с ликвидацией несуществующего долга

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В адрес Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области поступили благодарственные слова от жителя г. Томска, что свидетельствует о должном уровне профессионализма судебных приставов при исполнении служебных обязанностей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП РФ по Сахалинской области.

Cудебные приставы отделения судебных приставов по Ногликскоу району УФССП России по Сахалинской области оказали помощь мужчине, оказавшемуся в неприятной ситуации, когда его ошибочно идентифицировали как должника. Гражданин М. выражает благодарность сотрудникам ведомства под руководством начальника отделения - старшего судебного пристава Аллы Степанюк. Оперативные действия судебных приставов-исполнителей помогли решить проблему мужчины. В июле 2021 года мужчина, являясь жителем г. Тверь, получил уведомление о том, что с его счёта судебными приставами отделения судебных приставов УФССП России по Сахалинской области списаны денежные средства. С помощью простого телефонного звонка, а впоследствии и через электронную почту посредством сети «Интернет», гражданин М. обратился со своей проблемой к сотрудникам ведомства.

Начальником отделения - старшим судебным приставом отделения судебных приставов по Ногликскому району Аллой Степанюк данная проблема была взята под личный контроль. Мужчине было предложено направить свои идентификационные данные, такие как: СНИЛС, паспортные данные, ИНН для выяснения и устранения негативной ситуации. После получения документов,подтвердивших ошибочную идентификацию мужчины как должника по исполнительному производству, сотрудники ведомства незамедлительно отменили арест банковского счёта, но к сожалению денежные средства уже были перечислены в кредитную организацию, являющуюся взыскателем в рамках исполнительного производства. Сотрудниками ведомства оперативно было направлено письмо в кредитную организацию с требованием возврата денежных средств, в результате вопрос был решён положительно и денежные средства мужчине были возвращены.

Мужчина отмечает, что в его ситуации руководитель отделения действовала настойчиво и принципиально, что заставило кредитную организацию действовать по закону. Он искренне благодарит всех сотрудников ведомства за нелегкий труд.