В «День батарейки» сахалинцам предлагают сдать отработанные элементы питания
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В «День батарейки» сахалинцам предлагают сдать отработанные элементы питания, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе агентства по делам молодежи Сахалинской области.
День батарейки носит неофициальный характер, но отмечается во многих странах мира именно 18 февраля.
Прообразом современной батарейки стало изобретение итальянского ученого Алессандро Вольта, названное Вольтовым столбом. Открытие Алессандро Вольта, совершенное в 1800 году, было основано на преобразовании химической энергии в электрическую путём помещения пластины меди и цинка в кислоту.
Попадая в окружающую среду на открытом воздухе, при повышенной влажности со временем корпус батарейки разрушается, ржавеет и все ее содержимое попадает в почву и грунтовые воды, тем самым загрязняя окружающую среду. Именно поэтому на батарейки и аккумуляторы нанесен специальный знак, означающий «Не выбрасывать, необходимо сдать в специальный пункт утилизации».
Если люди выбрасывают батарейки в мусорное ведро, то, как следствие, они попадают на городские свалки. Ядовитые вещества из батареек проникают в почву, в подземные воды, в реки, в море, в водохранилища, из которых мы пьём воду, не думая о том, что в батарейках содержится множество различных металлов – ртуть, никель, кадмий, свинец, литий, марганец и цинк, которые имеют свойство накапливаться в живых организмах и наносить существенный вред здоровью и жизни человека. Стоит отметить, что вредные химические соединения с кипячением воды не исчезают, не испаряются.
Помимо ущерба, наносимого экологии при использовании источников независимого электропитания, особенно “таблеток”, есть повышенный риск для маленьких детей. Они могут проглотить элементы небольшого размера, засунуть в нос или ухо. Вытекший из батареи электролит способен вызвать отравление или химический ожог у ребенка.
С 18 февраля, в Арт–резиденции «МАЯК», агентство по делам молодежи установит специальный контейнер, куда до конца февраля сахалинцы могут принести отслужившие свой срок элементы питания.
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