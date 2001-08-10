Концепцию генерального плана Южно-Сахалинска обсудят на градостроительной конференции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре 3-5 марта состоится градостроительная конференция «УРБАН EAST», ключевым направлением работы которой станет обсуждение концепции генерального плана Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Проект документа, который определит развитие областной столицы на ближайшие 25 лет, готов. В его разработке, которая велась на протяжении двух лет, принимали участие специалисты профильных структур администрации города, правительства островного региона, экспертное сообщество, бизнес, общественность. Своими идеями активно делились и сами жители. Уже в марте стартует серия широких общественных обсуждений. Также актуальные вопросы, посвященные концепции генерального плана, планируется осветить на градостроительной конференции «УРБАН EAST», в которую будут включены несколько тематических блоков.

- Это возможность дополнительно проанализировать концепцию генплана с точки зрения его соответствия заданной стратегии развития комфортной городской среды, развития города экологического стандарта, а также запросам на создание зон экономической активности, формирование новых рабочих мест, – рассказал советник мэра по вопросам градостроительства Владислав Фролов.

Спикерами на конференции выступят губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, мэр областного центра Сергей Надсадин. Очно и в формате онлайн в ней примут участие эксперты из других регионов. В частности, на «УРБАН EAST» планируют выступить губернатор Камчатского края Владимир Солодов, мэр Благовещенска Олег Имамеев, главные архитекторы Приморского края, Республики Саха (Якутия), представители архитектурных бюро, которые поделятся опытом работы над генеральными планами городов в своих регионах.

Другие направления работы конференции будут посвящены развитию городов Дальнего Востока — заседания круглых столов и сессии по этой теме для участников проведут специалисты Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Опытом разработки и внедрения дизайн-кода поделятся представители Ижевска, Курска и Казани, своим экспертным мнением по этому вопросу также поделится главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

– Еще один блок посвящен вопросам, связанным с развитием общественных пространств, городской мобильности, пешеходной инфраструктуры, модернизации общественного транспорта, автоматизации процессов управления дорожным движением, – отметил Владислав Фролов.