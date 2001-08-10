От южносахалинцев ждут предложения по благоустройству общественных пространств
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска уведомляет о проведении сбора предложений по благоустройству в 2023 году расположенных на территории городского округа общественных пространств. Прием анкет осуществляется до 1 марта включительно.
Эта работа проводится в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск». Предложения от жителей принимаются с 15 февраля строго на бланке анкеты по благоустройству общественной территории: http://yuzhno-sakh.ru/files/places_2023/anketa.jpg.
Направить свои предложения можно:
в форме электронного документа по адресу: t.belonogova@yuzhno-sakh.ru;
на бумажном носителе по адресу: 693000, г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, 62А каб. 8.
Напомним, администрация Южно-Сахалинска предлагает включить в перечень общественных территорий, запланированных к благоустройству в 2023 году, следующие объекты:
территория около здания бывшей мэрии Тойохары (Коммунистический пр. - ул.Чехова),
территория около ТЦ «Клевер Холл»,
сквер «Восточный», выше здания по адресу Коммунистический пр. 1Б (за мемориалом на пл. Славы).
Предложения по благоустройству, поступившие разработчику после указанного в уведомлении срока, а также несоответствующие прилагаемой форме, подлежат отклонению.
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