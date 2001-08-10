Южносахалинцы после перенесенного коронавируса могут пройти углубленную диспансеризацию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Такой вид диспансеризации проводится не ранее, чем через полгода после выздоровления на основании федерального регистра лиц, перенесших COVID-19, имеющих официальное заключение о факте болезни и наличие в анамнезе одного и более хронических заболеваний.

Напомним, с 1 июля 2021 года в Сахалинской области стартовала углубленная диспансеризация и профилактические медосмотры для пациентов, переболевших коронавирусом. Средства на эти цели выделяются из федерального бюджета.

Углубленное постковидное медицинское обследование направлено, прежде всего, на тех, кто перенес заболевание в тяжелой и среднетяжелой формах. Традиционно на данный вид диспансеризации поступает приглашение через терапевта или страховые компании. Также можно самостоятельно обратиться к участковому врачу, в отделение профилактики поликлиники по месту жительства.

Диспансеризация после ковида проходит в два этапа. Если по итогам первичного обследования (измерение сатурации кислорода, клинический и биохимический анализы крови, сбор анамнеза) у медиков возникнет подозрение на наличие тромбообразования и других осложнений, то пациента направят на дополнительную диагностику. В том числе проведут УЗИ сосудов нижних конечностей и сердца, рентген легких или КТ органов грудной клетки, а также определение ряда биохимических исследований крови. В случае необходимости будут назначены лечение и реабилитация.

- Для пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, мы проводим специальную программу углубленной диспансеризации. Это комплекс обследований, направленных на выявление тех состояний и патологий, которым может приводить тяжелая форма ковида: это тромбозы, болезни органов дыхания и другие осложнения, - уточнил заместитель главного врача по медицинской части поликлиники №4 Южно-Сахалинска Евгений Порешнев. - Обследование занимает несколько дней, после чего вас осмотрит врач и даст необходимые рекомендации. При необходимости направит на дополнительное обследование с учетом выявленных патологий.

Южносахалинцы, перенесшие коронавирус в легкой форме и имеющие официальное подтверждение диагноза, также могут пройти диспансеризацию, для этого необходимо самостоятельно обратиться в поликлинику по месту жительства.