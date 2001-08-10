Сахалинце доставят до "Лыжни России" на автобусах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
40-я открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдет 12 февраля во всех муниципалитетах региона, а главный старт состоится в с. Троицкое Анивского района. Для участников организуют автобусы, чтобы добраться до места соревнований и обратно.
12 февраля в 10:00 автобус отправится от площади Победы, а по завершению соревнований привезет лыжников обратно.
У спортсменов есть еще два дня, чтобы подать заявку - 10 февраля с 12:00 до 18:00, а 11 февраля с 12:00 до 20:00 по адресам:
- г. Южно-Сахалинск, ул. Алексея Горького, д. 7/4, здание гостиницы «Спортивная»;
- г. Южно-Сахалинск, ул. Венская, д. 5, здание СШОР «Зимних видов спорта»;
- с. Троицкое, Анивский район, ул. Центральная 32а, (административный бытовой комплекс спортшколы г. Анива»).
В день забега можно будет зарегистрироваться на месте проведения стартов в Троицком с 08:30 до 11:00. Начало соревнований в 12:00.
Напомним, у каждой возрастной категории будет своя дистанция от 200 м до 10 км. Принять участие в мероприятии может любой желающий при наличии допуска от врача. Справку можно оформить при наличии паспорта и страхового медицинского полиса по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская 29А с 1 по 11 февраля с 9:00 до 16:00 часов.
Победителей и призеров соревнований порадуют подарками от партнеров мероприятия. Так, заняв призовое место, участники могут получить бесплатное обучение или скидку от автошколы ДОСААФ, абонементы в спорткомплекс «Гидрострой», подарочные сертификаты от пейнтбольного клуба «Oldskullz», конноспортивного клуба «Золотой мустанг», магазина спорттоваров «California Sport», парка семейных развлечений «Storya» и «Motokids». Мероприятие проводится при поддержке провайдера цифровых услуг и сервисов «Ростелеком».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:41 Сегодня Круизер сбил ребенка в Южно-Сахалинске
11:41 Сегодня Молодежное правительство привлекло к реализации проектов тысячи юных сахалинцев и курильчан
12:19 Сегодня Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают приобрести охлажденную навагу
- 11:40 Сегодня Сахалинце доставят до "Лыжни России" на автобусах
16:28 4 Февраля Работодатель на Курилах не хотел платить зарплату сотруднице даже после решения суда
15:02 3 Февраля Частный сектор в Южно-Сахалинске начали подключать к газу
14:31 3 Февраля Сахалинец приметил автомобиль, который никто не чистит от снега, и решил забрать его себе
15:59 3 Февраля На Сахалине побывал австрийский журналист, публицист и переводчик Эрих Кляйн
16:28 4 Февраля Работодатель на Курилах не хотел платить зарплату сотруднице даже после решения суда
- 15:11 20 Января В Южно-Сахалинске в результате несчастного случая погиб рабочий завода им. Федотова
14:29 10 Января Две сахалинки при попытке заработать в интернете лишились почти двух миллионов
15:00 13 Января В Южно-Сахалинске доставщик пиццы украл из подъезда половину детской коляски
Выбор редакции
- 11:26 Вчера Сахалинца, проехавшего на велосипеде через всю страну, наградили памятным знаком
- 16:00 8 Февраля Сахалинский "Кристалл" стал серебряным призером "Золотой шайбы"
- 15:43 7 Февраля Южно-сахалинские педагоги примут участие в профессиональном конкурсе
- 11:07 7 Февраля Белорусы в сахалинской икре не обнаружили икры
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?