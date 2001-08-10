Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

40-я открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдет 12 февраля во всех муниципалитетах региона, а главный старт состоится в с. Троицкое Анивского района. Для участников организуют автобусы, чтобы добраться до места соревнований и обратно.

12 февраля в 10:00 автобус отправится от площади Победы, а по завершению соревнований привезет лыжников обратно.

У спортсменов есть еще два дня, чтобы подать заявку - 10 февраля с 12:00 до 18:00, а 11 февраля с 12:00 до 20:00 по адресам:

- г. Южно-Сахалинск, ул. Алексея Горького, д. 7/4, здание гостиницы «Спортивная»;

- г. Южно-Сахалинск, ул. Венская, д. 5, здание СШОР «Зимних видов спорта»;

- с. Троицкое, Анивский район, ул. Центральная 32а, (административный бытовой комплекс спортшколы г. Анива»).

В день забега можно будет зарегистрироваться на месте проведения стартов в Троицком с 08:30 до 11:00. Начало соревнований в 12:00.

Напомним, у каждой возрастной категории будет своя дистанция от 200 м до 10 км. Принять участие в мероприятии может любой желающий при наличии допуска от врача. Справку можно оформить при наличии паспорта и страхового медицинского полиса по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская 29А с 1 по 11 февраля с 9:00 до 16:00 часов.

Победителей и призеров соревнований порадуют подарками от партнеров мероприятия. Так, заняв призовое место, участники могут получить бесплатное обучение или скидку от автошколы ДОСААФ, абонементы в спорткомплекс «Гидрострой», подарочные сертификаты от пейнтбольного клуба «Oldskullz», конноспортивного клуба «Золотой мустанг», магазина спорттоваров «California Sport», парка семейных развлечений «Storya» и «Motokids». Мероприятие проводится при поддержке провайдера цифровых услуг и сервисов «Ростелеком».