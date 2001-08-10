На Сахалине проходят трёхдневные плановые сборы с резервистами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В армейском корпусе Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине идут трехдневные сборы с резервистами.
В первую очередь военнослужащих обеспечили новыми комплектами обмундирования, выдали зимние берцы и комплекты умывальных принадлежностей. После замера окружности головы, каждый резервист получил общевойсковой фильтрующий противогаз, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
Пропускной режим, проверку документов удостоверяющих личность и контроль за соблюдением правопорядка и воинской дисциплины на территории мотострелкового соединения обеспечивали сотрудники подразделений военной полиции Южно-Сахалинского гарнизона.
Помимо этого, там же любой желающий мог подать заявление на получение банковской карты платёжной системы МИР, для зачисления на неё денежного довольствия, которое будет выплачиваться после прохождения трёхдневных ежемесячных занятий.
В составе своих подразделений военнослужащие были доставлены военным транспортом на полигон Успеновский в заранее подготовленный стационарный полевой лагерь.
В завершение первого учебного дня с резервистами была проведена тренировка по действиям личного состава при различных видах радиационной, химической и биологической опасности.
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