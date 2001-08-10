Юных сахалинцев приглашают в детский языковой клуб

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека объявляет набор в языковой клуб "Корейский на подушках". Участниками могут стать дети в возрасте от 6 до 12 лет и с разным уровнем подготовки, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Встречи направлены на приобщение юных читателей к детской художественной литературе на корейском языке. Уникальность занятий заключается в том, что чтение и обсуждение будет происходить в игровой форме. Таким образом, дети легче преодолевают языковой барьер и учатся выстраивать речь в непринужденной атмосфере. Для более раскрепощенной и комфортной обстановки юным читателям будет предложено расположиться на уютных мягких подушках.

Во встречах можно принять участие разово, поскольку каждое занятие – самостоятельное и законченное.

Уроки будут проходить в Информационном центре международного сотрудничества (2-й этаж СахОУНБ) один раз в месяц. Продолжительность— 1 час. Участие бесплатное. Количество мест ограничено.

Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-47