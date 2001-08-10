Прокурор и омбудсмен встретятся с жителями Корсакова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокурор Сахалинской области Шайбеков Вячеслав Рафикович, Уполномоченный по правам человека в Сахалинской области Крутченко Анатолий Анатольевич 15 февраля 2022 года с 11-00 до 13-00 час. проведут прием граждан, проживающих в Корсаковском городском округе согласно по ул. Краснофлотская, 16,) контактные данные: 8-424-35-4-13-11, 8-424-35-4-28-04, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Лицам, желающим обратиться на прием, необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

На личном приеме граждане, могут подать письменные обращения, содержащие сведения о нарушениях закона, а также обратиться по вопросам расследования уголовных дел правоохранительными органами.