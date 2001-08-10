Тихоокеанское
информационное агентство
3 Февраля 2022
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13:31, | Новости общества Сахалина и Курил

Армейские подразделения ВВО на Курильских островах приступили к боевым стрельбам

Армейские подразделения ВВО на Курильских островах приступили к боевым стрельбам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Курильских островах приступили к боевым стрельбам в составе подразделений, рассказали ТИА "Острова" в прес-службе ВВО.

В ходе боевых стрельб мотострелки отрабатывают навыки ведения современного боя, осваивают тактику действий в обороне, наступлении и при совершении марша.

Мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу условного противника, поражаются из вооружения БТР, автоматов, ручных пулеметов и гранатометов.

При выполнении учебно-боевых задач командиры всех степеней совершенствуют навыки управления подразделениями в условиях постоянно меняющейся тактической обстановки.

В свою очередь механики-водители боевых машин совершенствуют приёмы вождения в условиях ограниченной видимости, глубокого снежного покрова и сложной пересечённой местности Курильских островов.

В ходе занятий по боевой подготовке около 50% учебного времени отведено на выполнение стрельб в тёмное время суток. Во время ночных стрельб военнослужащие применяют современные прицелы и приборы ночного видения.

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