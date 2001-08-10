Валерий Лимаренко проверил качество новостройки в Холмске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пятиэтажный дом на улице Советской в портовом городе сдали в конце декабря 2021 года. Квартиры бесплатно получили переселенцы из аварийного жилья, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Сегодня семьи обустраиваются в новом доме, - отметил Валерий Лимаренко. - Важно, чтобы люди были довольны качеством жилья. Поэтому мы завели традицию, когда будущие новоселы осматривают свои квартиры и высказывают замечания и пожелания. Подрядчик обязательно устраняет их перед сдачей дома.
В новостройке на Советской - 25 квартир: по 5 трехкомнатных и однокомнатных и 15 двухкомнатных. Жилье сдали с ремонтом под ключ: поклеены обои, постелен линолеум, установлена сантехника и электротитан.
Одна из новоселов - Анастасия Рассказова - покупает мебель для новой квартиры.
- В новом доме все должно быть новое. Мне все очень нравится. Балкон большой, потолки высокие, ремонт хороший. К качеству отделочных работ вопросов нет. Мы все отслеживали на этапе строительства, - рассказала холмчанка. - Район у нас удобный, рядом магазины, автобусные остановки. Хорошо, что вместе с соседями переехали.
В Холмске завершается строительство еще двух многоквартирных домов по улице 60 лет Октября. Сейчас ведутся отделочные работы. Ключи от квартир по программе переселения получат 162 семьи.
В Холмском районе подготовлено 7 земельных участков под строительство многоквартирных домов. На 2022 год запланировано возведение 30-квартирного дома по улице Строительной, а также жилья в селах Костромское и Чапланово.
Отметим, по поручению главы региона активное расселение жителей из аварийных домов идет на территории всего региона. Сахалинская область первой в стране завершила программу расселения фонда, признанного непригодным для проживания до 1 января 2017 года, и приступила к реализации новой программы. Благодаря ее реализации в ближайшую пятилетку ключи от комфортных квартир получат почти 30 тысяч сахалинцев и курильчан.
В ходе поездки в Холмск Валерий Лимаренко проконтролировал также капитальный ремонт фасада дома по улице Портовой,12. В пятиэтажке больше 50 лет не проводили таких работ. К 1 августа дом приобретет красивый утепленный фасад, благодаря чему потребление тепловой энергии в холодное время года снизится на 15-20 процентов.
В 2022 году во дворе поведут работы по замене инженерных сетей (теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) с тем, чтобы в 2023 году капитально отремонтировать придомовую территорию. На следующий год также запланирован ремонт фасада дома напротив - Портовая, 12 а.
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