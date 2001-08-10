С начала наважьей путины южносахалинцы приобрели свыше 20 тонн наваги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала наважьей путины южносахалинцы приобрели свыше 20 тонн наваги. Кроме этого, предприятия рыбохозяйственного комплекса поставляют на торговые площадки областного центра свежевыловленную треску, минтай, камбалу, рассказали ТИА "Острова" в городской вдминистрации.
Для удовлетворения покупательского спроса на свежевыловленную рыбу с минимальной торговой наценкой ее реализация осуществляется не только в 32 магазинах-участниках проекта «Доступная рыба» (перечень адресов на сайте городской администрации — http://yuzhno-sakh.ru/dirs/3850), а также на специально предоставленных муниципалитетом местах. Они расположены южнее торгового центра «Дом торговли» по пр. Мира, 106а, южнее дома 26 по ул. Пограничная, северо-западнее строения 31 по пр. Победы, северо-западнее пересечения улиц Сахалинская и Лермонтова, севернее строения 13 по ул. Сахалинская у супермаркета «Столичный», юго-западнее пересечения ул. Ленина и ул. Украинская, юго-восточнее дома 20а по ул. Тихоокеанская, с северной стороны строения 17г по бул. Анкудинова, юго-западнее строения 14 по ул. Украинская, с западной стороны административного здания по управлению территорией Хомутово, севернее домов 46, 90, 98 по ул. Дружбы в Луговом, юго-восточнее строения 1/1 и западнее дома 1а по пер. Железнодорожный в Ново-Александровске, северо-западнее пересечения ул. Ударная и ул. Новая в Дальнем, в районе центрального магазина в Березняках, в районе теннисного корта в Санаторном, напротив дома 45 по ул. Коммунистическая в Синегорске.
Места для реализации рыбодобывающими и рыбоперерабатывающими предприятиями замороженной, свежевыловленной и охлажденной рыбы на территории городского округа предоставляются по их заявкам. Для предотвращения незаконной торговли неучтенной продукции ведется мониторинг структурными подразделениями администрации Южно-Сахалинска.
Напомним, до 4 февраля торговля охлажденной навагой будет производиться:
- на ярмарке у Дома торговли (пр. Мира, 106а): ИП Можайский О.В. продает рыбу, добытую в Александровск-Сахалинском районе;
- в районе рынка «Янтарь» (ул. Пограничная, 26): ООО «РПК «Брайда» (рыба из Поронайского и Охинского районов), ИП Можайский О.В. (рыба из Александровск-Сахалинского района), ООО «Янтарное», ИП Максимов Н.К. (из Александровск-Сахалинского и Поронайского районов);
- на бул. Анкудинова, 17 (северная сторона): ООО «РПК «Брайда» (рыба добыта в Поронайском районе);
- на ул. Ленина, 254 (район микрорынка «Техник»): ИП Зинаков О.В. (рыба добыта в Поронайском районе);
- на ул. Дружбы, 46 в Луговом (рыба добыта в Поронайском районе).
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