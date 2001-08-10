Проект нового приюта для безнадзорных животных в Южно-Сахалинске проходит госэкспертизу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре завершилось проектирование межмуниципального приюта для безнадзорных животных на 1500 мест, который в будущем будет располагаться в Анивском районе. Сейчас проект проходит госэкспертизу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В новый приют будут привозить собак и кошек, которые не имеют хозяев, с территорий областного центра и Анивского городского округа.

- Места для животных в будущем приюте рассчитывались на основе проведенного департаментом городского хозяйства мониторинга. Мы посчитали, что именно этой цифры будет достаточно, чтобы в полной мере перекрыть существующую потребность и остановить бесконтрольное размножение собак, тем самым в значительной мере сократить их присутствие в Южно-Сахалинске, - рассказал руководитель МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» Олег Вторушин.

Новый комплекс будет состоять из административного здания, пункта временного содержания животных, ветеринарного пункта, пункта кормления и помещения для санитарной обработки, склада для корма и других рабочих помещений.

Сейчас собаки без хозяев с городских улиц поступают в приют «Помощь животным. Сахалин». Там животные находятся в открытом вольере на протяжении недели. За это время животные проходят лечение и стерилизацию. Далее их размещают в теплых блоках на 10-14 дней. Следом четвероногих возвращают обратно в открытый вольер, где они содержатся до возвращения в естественную среду. По закону, стерилизованные животные, не проявляющие агрессии, подлежат возврату на прежние места их обитания. Если собака агрессивная или больная, ее переводят в отдельный блок.

Вместе с тем, необходимо помнить, что проблема безнадзорных животных — это, прежде всего, и вина безответственного, жестокого отношения людей. Специалисты призывают жителей не проявлять действия, способные спровоцировать агрессивное поведение у животных без владельцев, не создавать предпосылок для их бесконтрольного размножения.

Напомним, отлов животных без хозяев на территории областного центра осуществляется после подачи заявок от населения в департамент городского хозяйства по номеру: 300-765 (доб. 1-2).