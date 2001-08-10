В Южно-Сахалинске временно меняют схему движения девяти маршрутов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтом теплотрассы на ул. Емельянова на участке от ул. Комсомольской до ул. Горького 2 февраля с 09.00 до 18.00 маршруты общественного транспорта №1, 9, 18, 19, 20, 21, 45, 67, 103 будут двигаться по временной схеме, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Закрытый для движения участок они будут объезжать по улицам Пограничной, Горького и Пуркаева