Тихоокеанское
информационное агентство
1 Февраля 2022
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14:09, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске временно меняют схему движения девяти маршрутов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтом теплотрассы на ул. Емельянова на участке от ул. Комсомольской до ул. Горького 2 февраля с 09.00 до 18.00 маршруты общественного транспорта №1, 9, 18, 19, 20, 21, 45, 67, 103 будут двигаться по временной схеме, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Закрытый для движения участок они будут объезжать по улицам Пограничной, Горького и Пуркаева

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