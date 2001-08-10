Тихоокеанское
информационное агентство
1 Февраля 2022
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Сахалинских рыбаков предупреждают, что припай в заливе Мордвинова неустойчив
13:03, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинских рыбаков предупреждают, что припай в заливе Мордвинова неустойчив

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

2 февраля, по информации ФГБУ "Сахалинское УГМС", у юго-восточного побережья Сахалина, в том числе в заливе Мордвинова под воздействием значительных приливо-отливных колебаний уровня моря ожидаются подвижки и взломы припая.

Выходить на лед опасно.

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