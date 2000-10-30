На Сахалине пройдет чемпионат "FIRST® LEGO® League"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
3, 4 и 5 февраля 2022 года в Арт-резиденции «Маяк» состоится чемпионат "FIRST® LEGO® League", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе агентства по делам молодежи Сахалинской области.
В региональном этапе сезона 2021-2022 примут участие более 60-ти команд сахалинской области в 3-х возрастных категориях:
FIRST® LEGO® League Discover – от 4 до 6 лет;
FIRST® LEGO® League Explore – от 6 до 9 лет;
FIRST® LEGO® League Challenge – от 10 до 16 лет.
FIRST® LEGO® League - самое популярное в мире, глобальное робототехническое соревнование. Главной целью которого является вовлечение подростков в создание и развитие новых технологий.
Проведение такого чемпионата помогает в популяризации научно-технического творчества и повышении престижа инженерных профессий среди подростков и молодежи, позволяет поддерживать школьников, реализующих важные проекты естественно-научной и технической направленности, имеющих прикладное значение для предприятий города, региона и страны в целом.
- Участвуя в соревновательных программах, ученики развивают ключевые навыки, необходимые ученым и инженерам будущего, например критическое мышление, решение задач нестандартными методами и умение работать в команде. В прошлом году в нашем чемпионате приняли участие детские сады и школы области, лицеи и гимназии, студенты вузов и колледжей, детские и молодежные творческие объединения. У нас огромное количество талантливых детей и подростков, что не может не радовать нас, как организаторов проекта, – поделился руководитель направления «IT-технологии» молодежного правительства Андрей Зонов
С приветственной речью выступит заместитель председателя правительства Сахалинской области В.В. Аленьков. «Детская школа искусств «Этнос» зарядит своими музыкальными номерами участников на открытие и поддержит на закрытии мероприятия.
На участие зарегистрировались около 300 участников Сахалинской области, а также Дальнего Востока. Подготовкой ребят занимались более 80 тренеров. Защиту проектов будут оценивать 12 судей которые прошли предварительное обучение.
Расписание соревнований:
3 февраля - FLL Discover и FLL Explore
09.30-10.00 Собрание участников, регистрация команд.
10.00-10.30 Торжественное открытие
10.30-11.10 Монтаж проектов/тренировки команд
11.10-13.40 Защита проектов
13.40-14.10 Перерыв
14.10-14.30 Награждение команд FLL Discover, FLL Explore
4-5 февраля - FLL CHALLENGE
4 февраля
09.00-09.30 Собрание участников, регистрация команд.
09.30-10.00 Торжественное открытие
10.00-10.30 Брифинг для команд
10.30-11.00 Монтаж проектов/тренировки команд
11.00-17.00 Защита проектов FLL Challenge
17.00-18:00 Первый заезд роботов FLL Challenge
5 февраля
10.00-11.30 Монтаж проектов/тренировки команд
11.30-12.30 Второй заезд роботов FLL Challenge
14:00-15:00 Третий заезд роботов FLL Challenge
15.00-16.00 Демонтаж проектов FLL Challenge
16.00-16.30 Награждение команд FLL Challenge, Закрытие.
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