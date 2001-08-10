Сахалинске волонтеры помогают пенсионерам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцам напоминают, что в рамках акции "Мы вместе" пожилые горожане могут получить волонтерскую помощь. Это доставка продуктов, медикаментов, выполнение небольших поручений по дому. Оставить заявку для волонтеров можно по номеру: 312682 (доб. 4,5,7), рассказали ТИА "Острова" в МАУ "Центр молодёжных инициатив".

Напомним, цель акции - поддержка одиноких граждан старшего возраста, которые не имеют доступа к интернету и не могут самостоятельно сходить в магазин или аптеку.

В этот раз добровольцы волонтерского центра помогли одинокой пожилой женщине Нине Андреевне.

- С нами связалась ее племянница, которая проживает в другом городе, и попросила о помощи - купить и отвезти бабушке продукты, - рассказала координатор центра, специалист ЦМИ Ирина Медведева. - Пожилая женщина живет одна, в частном доме, в магазин ей добираться трудно. Мы откликнулись на эту просьбу и уже на следующий день привезли продукты, оставили свой номер.

С начала действия акции волонтеры Южно-Сахалинска обработали около 2500 заявок.