В Южно-Сахалинске начали убирать новогодние елки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня приступили к демонтажу новогоднего древа на площади Ленина. До конца недели с площади уберут елку и композицию "2022", а также ледовые скульптуры, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

До этого времени завершится и демонтаж елок, установленных в планировочных районах и селах городского округа. Сегодня ёлку убирают в Хомутово.

На территории городского парка елки планируют убрать до конца февраля. Ледовые скульптуры останутся, пока будут позволять погодные условия. Планируется, что катки проработают также до оттепели.