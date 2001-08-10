Тихоокеанское
информационное агентство
1 Февраля 2022
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15:22, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске начали убирать новогодние елки

В Южно-Сахалинске начали убирать новогодние елки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня приступили к демонтажу новогоднего древа на площади Ленина. До конца недели с площади уберут елку и композицию "2022", а также ледовые скульптуры, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

До этого времени завершится и демонтаж елок, установленных в планировочных районах и селах городского округа. Сегодня ёлку убирают в Хомутово.  

На территории городского парка елки планируют убрать до конца февраля. Ледовые скульптуры останутся, пока будут позволять погодные условия. Планируется, что катки проработают также до оттепели.

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