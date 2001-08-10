МЧС предупреждает, что выходить на лед у юго-восточного побережья Сахалина - опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

1 февраля у юго-восточного побережья Сахалина, в том числе в заливе Мордвинова, под воздействием значительных приливо-отливных колебаний уровня моря продолжатся подвижки и взломы припая. Выходить на лёд опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких. Актуальную информацию о ледовой обстановке в Сахалинской области вы можете уточнить на сайте Главного управления МЧС России по Сахалинской области http://65.mchs.gov.ru/.