Тихоокеанское
информационное агентство
1 Февраля 2022
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14:48, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

МЧС предупреждает, что выходить на лед у юго-восточного побережья Сахалина - опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

1 февраля у юго-восточного побережья Сахалина, в том числе в заливе Мордвинова, под воздействием значительных приливо-отливных колебаний уровня моря продолжатся подвижки и взломы припая. Выходить на лёд опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких. Актуальную информацию о ледовой обстановке в Сахалинской области вы можете уточнить на сайте Главного управления МЧС России по Сахалинской области http://65.mchs.gov.ru/.

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