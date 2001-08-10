Тихоокеанское
информационное агентство
1 Февраля 2022
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10:43, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке количество заболевших ковидом бьет рекорды

На Камчатке количество заболевших ковидом бьет рекорды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

141 случай заражения "ковдом" выявили на Камчатке за сутки, это рекорд, сообщает ТК "41 регион".

Данный показатель стал одним из самых высоких за последние месяцы. По оперативным данным сайта стопкоронавирус.рф, в стационарах на полуострове сейчас находятся 211 человек, из них 123 с ковидной пневмонией. Коечный фонд в моногоспиталях края составляет 270 мест. Свободными остаются 59.

По официальным данным, от ковида на Камчатке умерло более 520 человек. В крае продолжает действовать масочный режим, работает система QR-кодов о вакцинации. Идет прививочная кампания.

 С 24 января из-за неблагоприятной эпидобстановки первая детская поликлиника Петропавловска приостановила оказание плановой медицинской помощи. Также с 27 января порядка 30% сотрудников органов власти отправили на "удаленку".

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