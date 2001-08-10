Сервис 1-300 поможет пациенту с ОРВИ получить видеоконсультацию врача
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с высокой заразностью нового штамма коронавируса «Омикрон» в Сахалинской области прорабатываются меры, препятствующие распространению заболевания. Чтобы снизить пути передачи вируса при посещении медучреждений, по поручению Валерия Лимаренко разработан механизм получения специализированной помощи через службу 1-300. Позвонив в колл-центр, пациент может получить телемедицинскую консультацию квалифицированного врача, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
При этом очные приемы специалистов будут продолжены – консультации в формате видеосвязи стали дополнительной возможностью для получения медицинской помощи в регионе.
– Например, человек обратился с симптомами ОРВИ. Оператор опросит человека о его состоянии. Если пациент чувствует слабость и не может самостоятельно обратиться в поликлинику, при этом нет угрозы жизни, ему предложат записаться на видеоприем к врачу. В течение суток с ним свяжутся, специалист уточнит параметры здоровья, что беспокоит, какая динамика. В зависимости от этого составит план по лечению. В экстренных случаях будут приниматься меры по направлению в медицинское учреждение, вплоть до госпитализации, – отметил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.
Во время видеоконсультации специалист будет руководствоваться не только субъективными данными пациента. С помощью медицинской информационной системы врачу доступна электронная карта больного, в которой занесены анамнез человека, результаты предыдущих обследований и лечения. Новые данные также сразу появятся в системе.
– При необходимости специалист сформирует перечень необходимых анализов, и к пациенту на дом будет направлен фельдшер или медсестра для проведения диагностических процедур. Все рекомендации по лечению будут отправлены пациенту СМС-сообщением. Следующая консультация состоится согласно назначенному плану лечения, – прокомментировала директор лечебного департамента регионального минздрава Мила Тен.
Отметим, новая мера позволит разгрузить амбулаторно-поликлиническое звено, а пациенту избежать посещения медицинского учреждения и дополнительной нагрузки на организм. Лист нетрудоспособности поступит работодателю, а пациент получит уведомление о его закрытии в личном кабинете на портале Госуслуг.
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