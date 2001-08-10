ВТБ отказывается от бумажных закладных при оформлении ипотеки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ при поддержке ДОМ.РФ реализует сервис выдачи электронных закладных при оформлении ипотеки. Услуга позволит перевести кредитную сделку полностью в цифровой формат, без необходимости посещения клиентом офисов Росреестра и МФЦ. Реализация технологии завершится до конца второго квартала и будет доступна во всех регионах присутствия банка.
В рамках ипотечной сделки ВТБ сформирует для клиента необходимый пакет документов, который будет включать закладную в цифровом виде. Документы будут подписаны электронной подписью участников сделки и банка. Сотрудники направят их в Росреестр, который проведет регистрацию ипотеки и внесет сведения об электронной закладной. На финальном этапе она передается в ВТБ Специализированный депозитарий для хранения. Технологический партнёр банка по выпуску цифровых закладных – экосистема недвижимости "Метр квадратный".
После погашения ипотечного кредита банк без участия клиента снимает обременение с объекта недвижимости в Росреестре. Далее клиент сможет без ограничения распоряжаться недвижимостью.
- Стратегическая задача ВТБ - обеспечить максимальную доступность своих продуктов и услуг в цифровом формате, включая сервисы для получения и обслуживания ипотечного кредита. Важным этапом стал переход на работу с электронными закладными. С момента запуска проекта в июле прошлого года мы уже выпустили около 8 тысяч таких закладных. Проект позволяет значительно упростить процесс оформления залога для заемщика, потому что исключает необходимость использования бумажного документа и посещения клиентом МФЦ как при получении ипотеки, так и на этапе ее полного погашения. Снятие обременения в Росреестре в этом случае происходит дистанционно, без участия заемщика, - прокомментировал член правления ВТБ Святослав Островский.
- ДОМ.РФ активно внедряет цифровые процессы на ипотечном рынке. В декабре 2021 года вместе с Росреестром мы обеспечили выдачу первой в России электронной закладной с использованием технологии распределенных реестров. С ВТБ мы смогли совместно отработать процессы, устранить недочеты и сформировать эффективную модель выдачи электронных закладных, которая позволяет банку отказаться от выпуска «бумажных» закладных. Эта работа нацелена и на создание удобного цифрового рынка для всех его участников, и на увеличение объемов секьюритизации, которая позволяет банкам наращивать объемы жилищного кредитования, - отметил управляющий директор по цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.
Ранее ВТБ выступил с инициативой создания на государственном уровне единого суперсервиса для онлайн-решения вопросов с недвижимостью. Новая платформа может в режиме «одного окна» предложить профессиональным участникам рынка и физическим лицам объединить все ситуации, связанные с поиском квартиры или дома, проведением сделки, подбором ипотеки, жилищным обслуживанием, оплатой налогов и т.д. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках форума "Финополис".
По его словам, реализация этого проекта невозможна без развития онлайн-ипотеки. В ВТБ доля онлайн-заявок на получение ипотеки превысила 60% от их общего числа, сделки с электронной регистрацией занимают 64%, а в 2022 году банк увеличит этот показатель до 90%.
ВТБ - один из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам 2021 года банк выдал рекордный объем ипотеки: клиенты оформили свыше 347 тысяч кредитов на 1,2 трлн рублей. Прирост к 2020 году составил 28%.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 08:37 Сегодня ВТБ отказывается от бумажных закладных при оформлении ипотеки
10:00 Сегодня Часть школьников Камчатки ушла на "дистанционку" из-за ковида
09:32 Сегодня Универсальный спорткомплекс в селе Троицкое планируют построить на федеральные средства
10:10 Сегодня Сахалинка София Надыршина завоевала золото Чемпионата России по сноуборду
- 15:11 20 Января В Южно-Сахалинске в результате несчастного случая погиб рабочий завода им. Федотова
- 17:04 20 Января 21 и 22 января в Южно-Сахалинске начнут продавать навагу по цене от 80 рублей
15:53 21 Января Сахалинец зашел в раздевалку производственной базы и вытащил из курки работника 140 тысяч
16:20 20 Января В пригородах Южно-Сахалинска работы по расчистке от снега проходят без срывов
- 19:29 30 Декабря С 2022 года южносахалинцам придется платить за воду новой компании
17:50 28 Декабря В новогоднюю ночь в Южно-Сахалинске отменили всё, кроме фейерверка
18:33 28 Декабря Участок Комсомольской в Южно-Сахалинске открыли как гравийку
16:23 27 Декабря Житель Сахалина убил знакомого за неснятую обувь
Выбор редакции
- 12:02 24 Января Сахалинцев приглашают на открытие Года культурного наследия народов России
- 09:05 21 Января На Сахалине открылась выставка, посвященная 130-летию писателя Джона Толкина
- 11:09 20 Января В парке Южно-Сахалинска состоится "Праздник игровых автоматов"
- 11:32 19 Января Сахалинской федерации шахмат ветеранов Великой Отечественной войны исполняется 30 лет
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?