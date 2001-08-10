Валерий Лимаренко наказал ответственных за ситуацию на полигоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Монтаж мобильной сортировочной линии и ангара на важном объекте жилищно-коммунального хозяйства отстал от графика. Выговор получили заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Сидоренко и региональный министр ЖКХ Наталия Куприна, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Я требую как можно скорее решить все вопросы, связанные с запуском оборудования на полигоне. Нельзя допускать, чтобы такой значимый для нашего региона объект простаивал. Необходимо в кратчайшие сроки разработать график завершения всех работ. Следует установить жесткий контроль за его соблюдением. Ответственность за выполнение работ лежит на министерстве ЖКХ, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Завтра на место с инспекцией отправится председатель областного правительства Алексей Белик.

Руководству АО «Управление по обращению с отходами» поручено встретиться с общественниками и рассказать подробно о проекте и его реализации, предпринятых мерах по сохранению окружающей среды.

Отметим, ранее губернатор ставил задачу ускорить установку мобильной сортировочной линии и ангара на полигоне. Работы начались в ноябре прошлого года.

Напомним, в 2021 году на Сахалине и Курилах собрали более 240 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. На сортировку в Корсаков и Ноглики отправили 24 тысячи тонн ТКО – 10 процентов от общего объема мусора островного региона. Отсортировали для переработки и вторичного использования 2,5 тысячи тонн мусора.

В прошлом году ввели мусоросортировочную линию на полигоне в Ногликах. Модернизирован процесс обработки с выделением дополнительных фракций на полигоне в Корсакове. Стоит задача – в 2022 году внедрить раздельный сбор отходов во всех районах, кроме Курильских островов.