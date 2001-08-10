Тихоокеанское
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13:27, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинский "Горный воздух" открывает новые трассы

Сахалинский

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На спортивно-туристическом комплексе "Горный воздух" 21 января открыли для катания две новые трассы - "Зубатка" и "Медвежка". В предыдущем сезоне "Зубатка" не была доступна для гостей СТК, теперь она готова принять отдыхающих, рассказали ТИА "Острова" в  СТК.
 
Трассы расположены на северном склоне горы Красная и имеют умеренно-сложный и очень сложный уровень прохождения соответственно. Длина "Медвежки" (синяя) - 764 метра, "Зубатки" (черная) - 941 метр.
 
Кроме этих двух трасс сахалинские горнолыжники и сноубордисты могут прокатиться по "Кедровой", "Таежной" и "Скат". Напоминаем, что трассы на горе Красной открыты с 11:00 до 17:00. Режим работы горы: пятница - воскресенье.
 
При ветровой нагрузке свыше 15 м/с канатные дороги будут закрыты.
Узнать подробности о трассах и получить информацию о работе комплекса можно на официальном сайте "Горного воздуха" ski-gv.ru

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