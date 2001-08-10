На Сахалине завершилась благотворительная акция

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Акция помощи бездомным животным "Коробка добра" завершилась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Все собранные вещи, продукты и лекарства были переданы в приюты "Пёс и кот" и "Право на жизнь", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Благотворительная акция "Коробка добра" проходит в библиотеке уже четвертый год подряд. За полтора месяца удалось собрать всё необходимое для бездомных животных: пакеты с кормом, крупы, консервы, медикаменты, миски, игрушки, ветошь для подстилок, материалы для утепления вольеров. За все время прохождения акции в приюты были отправлены по две машины с пожертвованиями.

- Иногда люди бездумно заводят питомцев, не осознавая всей ответственности, а потом выбрасывают их, - отметили организаторы акции. - Это большая трагедия для животных и хорошо, что среди наших читателей так много добрых и неравнодушных людей, способных проявить заботу, милосердие и сострадание к братьям нашим меньшим. Специалисты библиотеки выражают искреннюю благодарность всем, кто внес свой вклад в общую "Коробку добра",

Те, кто не успел сделать свое пожертвование в "Коробку добра", могут помочь приютам напрямую, обратившись к волонтёрам по телефонам: +7-924-190-87-07 ("Пёс и Кот", Южно-Сахалинск), +7-914-746-51-10 ("Право на жизнь", Долинск).