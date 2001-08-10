Мэр Южно-Сахалинска провел оперштаб по ликвидации последствий циклона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В администрации Южно-Сахалинска при мэре города состоялось плановое заседание оперативного штаба по ликвидации последствий снежного циклона, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Минувшей ночью первично расчищали от снега или расширяли участки на 68 километрах городских дорог. На полигоны вывезли около 70 тысяч кубометров снега (только Южный снежный полигон принял четыре с половиной тысячи машин). В течение сегодняшних суток планируется пройти еще свыше 70 км дорог.
Также в течение суток дорожники должны «пробить» Владимировку: здесь будет обеспечен проезд в одну колею для беспрепятственного движения экстренных служб. Затем начнется расширение улиц.
Уже пробиты для проезда все улицы в Луговом. В настоящее время расширяются и освобождаются от снега ул. Гайдука, Железнодорожная, 2-я Заречная в районе детского сада. Вместе с тем, на штабе было озвучено, что в этом планировочном районе остаются вопросы по расчистке внутриквартальных территорий. Для разъяснения ситуации подрядчик приглашен на вечерний штаб.
К среде планируется полностью расчистить улицу Поповича и перекинуть технику на другие участки. Предстоящей ночью работы по расширению проезда начнутся на ул. Венской.
Обеспечен проезд к территориям 754 домов. Это 62% многоквартирного жилого фонда. В планах на сегодня — еще 300 домов (по 152 управляющие компании уже подтвердили наличие техники). Многие УК параллельно расчищают кровли и козырьки от снежных шапок и сосулек.
Однако не все управляющие компании ведут работу должным образом. Так, например, вчера представители Государственной жилищной инспекции выезжали в Луговое для разбирательства.
В целом, ГЖИ уже выдано в отношении управляющий компаний 74 предостережения. Также из-за многочисленных жалоб населения готовятся материалы на УК ЖЭУ-13 и УК АВРОРА для привлечения к административной ответственности.
Одной из ключевых тем по-прежнему остается вывоз твердых коммунальных отходов из городских микрорайонов. Особенно сложно это сделать в частном секторе. Администрация рассматривает возможность привлечения для вывоза мусора снегоходов.
По информации Регоператора, вчера ТКО были вывезены со 122 контейнерной площадки у многоквартирных домов, полностью освобождены от снега подъездные пути к еще 271 площадке. В планах коммунальщиков к завтрашнему дню обеспечить доступ мусоровозов к 340 местам установки контейнеров из 395 имеющихся в Южно-Сахалинске.
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