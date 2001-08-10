В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг работ по расчистке города в ночное время

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По поручению мэра Сергея Надсадина каждую ночь ведется мониторинг работы подрядных организаций по расчистке улично-дорожной сети. В ночь на 18 января объезд по городу провел вице-мэр Ильдар Ахтариев, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На эту ночь в плане стояла работа на участках дорог протяженностью в общей сложности порядка 68 километров, в том числе в планировочных районах и селах. В зависимости от состояния проезжей части производились различные виды работ: расчистка, вывоз снега, очистка пешеходных переходов и тротуаров, расширение. Стояла задача расчистить от бордюра до бордюра порядка 15 километров дорог.

Основной упор - на магистральные улицы, а также на ул. Больничную, Поповича и Лермонтова. Также велись работы по расчистке внутриквартальных проездов в восьми микрорайонах города и во Владимировке.

Вице-мэр Ильдар Ахтариев отметил, что в целом работы велись в плановом режиме.

Сегодня днем на расчистку вышли порядка 215 единиц техники и 85 рабочих.

В Южно-Сахалинске ООО «Восток-МГК» будет заниматься расширением проезжей части и вывозом снега на Коммунистическом проспекте от пр. Мира до ул. Горького в обе стороны, вывозить снег с остановок общественного транспорта, а также расчищать тротуары на пр. Мира от ул. Украинской до р. Бурея (район ул. Лесной).

ООО «Транстрой»: ул. Хабаровская (от Комсомольской до Мира) - расчистка проезжей части от снега, расширение с вывозом снега; ул. К. Маркса (от Чехова до Дзержинского) - очистка от снега проезжей части, вывоз снега. Ул. Ленина (от СахГу до пр. Победы обе стороны) - очистка тротуаров от снега. Ул. Ленина (от Больничной до Авиационной, восточная сторона) - расчистка тротуаров. Ул. Больничная (от пр. Мира до ул. Комсомольской) - очистка от снега проезжей части, вывоз снега.

ООО «Транслайн» будет заниматься вывозом снега с остановок и парковок на ул. Емельянова и пр. Победы, расчищать остановочные павильоны на улицах Холмской, Лермонтова, Железнодорожной, Пуркаева, 1-й Октябрьской, расширять проезжую часть ул. Лермонтова, чистить тротуары на Пограничной, Железнодорожной. Также патрульная снегоочистка и обработка противогололедными материалами: Пуркаева, 1-я Октябрьская, Холмская, Лермонтова, Транзитная, Железнодорожная, пр. Победы, Горького.

МКП «Завод строительных материалов им. Федотова» будет расширять проезжую часть улиц Фабричная, Комсомольская, Чехова.

Работы ведутся также в планировочных районах и селах городского округа.

Напомним, сегодня с 9.00 перекрыт участок ул. Хабаровской от ул. Комсомольской до пр. Мира. Также закрыта для движения на время работы снегоуборочной техники ул. Поповича (от пр. Мира до ул. Физкультурной) и участок ул. Карла Маркса от ул. Чехова до ул. Дзержинского.