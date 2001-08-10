На Камчатке восстанавливают документы столетней давности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В краевом государственном архиве Камчатки ежегодно проводится работа по выявлению и восстановлению текстов угасающих документов - то есть таких, которые с трудом поддаются прочтению, сообщает ИА "Кам 24".

Как рассказывает информационное агентство, с ссылкой на краевое правительство, данный вид работ в архивах - один из наиболее трудоемких: исследователям и сотрудникам сложно работать с такими документами. За последние три года сотрудниками отдела обеспечения сохранности, госучета и НСА краевого архива было восстановлено более 1300 листов затухающего текста.

На сегодняшний день специалистами восстанавливаются документы архивного фонда "Камчатский областной народно-революционный комитет". Данным документам более 100 лет. Кропотливая работа проводится ежедневно.