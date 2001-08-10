Тихоокеанское
информационное агентство
17 Января 2022
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Жителей Южно-Сахалинска просят убрать автомобили для расчистки дорожного полотна
12:32, | Новости общества Сахалина и Курил

Ситуация со снабжением Синегорска хлебом остается на контроле

Ситуация со снабжением Синегорска хлебом остается на контроле

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре  продолжается  мониторинг 114 продовольственных магазинов городского округа. На контроль взята ситуация со снабжением хлебом и товарами первой необходимости, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Продолжает работу горячая телефонная линия по вопросам снабжения населения городского округа хлебобулочной продукцией - 300737, доб. 1. Сюда можно передать информацию об отсутствии хлеба в близлежащих магазинах.

Как рассказала начальник департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Римма Кузенкова, Южно-Сахалинский хлебокомбинат отправил в 6 утра машину для завоза хлеба в соответствии с заявками, которые дали магазины, расположенное по пути следования до Синегорска. Новую партию в 209 булок привезут ориентировочно до обеда. По сообщению от местных торговых точек села на остатке 100 булок хлеба.

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