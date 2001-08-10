Энергетики помогают доставляють продукты в населенные пункты Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ПАО "Сахалинэнерго" продолжает восстановительные работы на линиях электропередачи, поврежденных снежным циклоном. По-прежнему на острове неблагоприятная погодная обстановка, дует сильный ветер со снегом, многие дороги на юге Сахалина закрыты для движения из-за ограничения видимости и снежных переметов.

В настоящее время ремонтные бригады пытаются на высокопроходимой технике на гусеничном ходу добраться до поврежденного участка ЛЭП, обеспечивающей электроэнергией село Тамбовское Корсаковского района.

В областном центре энергетики «Сахалинэнерго» и МУП «Электросервис» ведут поиск повреждения на линии электропередачи, обеспечивающей электроэнергией часть планировочного района Хомутово и поселка Октябрьский в Южно-Сахалинске.

Электромонтёры Долинского сетевого района ПАО «Сахалинэнерго» сегодня утром на автомобиле «Урал», предоставленного администрацией Долинского района, выехали в села Советское и Взморье, где им предстоит выполнить заявки по линиям низкого класса напряжения. Помимо инструментов и энергооборудования энергетики привезли в населенные пункты продукты и товары первой необходимости.

В ликвидации последствий непогоды участвуют 14 оперативно-выездных бригад компании (34 человека) и 17 единиц техники.

Подробная информация о сроках подачи электроэнергии: http://sakh-frs.ru/?style=2

Энергокомпания просит граждан соблюдать осторожность: не приближаться и не дотрагиваться до оборванных проводов, сообщать о них по телефону 112 (система взаимодействия экстренных оперативных служб) или в диспетчерские службы филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго»: http://sakh-frs.ru/?style=4