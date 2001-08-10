Гостей и жителей Южно-Сахалинска зовут на выходных кататься на коньках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спортивная школа "Кристалл" приглашает южносахалинцев и гостей островной столицы провести свой отдых с пользой для здоровья, катаясь на коньках, на крытой ледовой арене, где им не помешают капризы погоды, рассказали ТИА "Острова" в "Кристалле".

Сеансы массового катания пройдут 15 и 16 января с 13:00 до 19:45.

Начало сеансов каждый час с перерывом на работу ледозаливочной машины. К услугам посетителей прокат коньков.

В спортивном учреждении также просят обратить внимание гостей, что в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции вход посетителей в здание спортивной школы «Кристалл» осуществляется только в медицинских масках.

Подробное расписание работы сеансов массового катания можно узнать, обратившись по телефону: 8 (4242) 240-160.