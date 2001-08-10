Проходящий циклон может оставить без лицензии некоторые управляйки Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня утром в ходе оперативного штаба по прохождению циклона озвучили промежуточные итоги мониторинга работы управляющих организаций за 12 января и на утро 13 числа. Большинство не приступало к первоочередным мероприятиям по расчистке входных групп и пешеходных дорожек, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, специалисты отдела муниципального жилищного контроля начали мониторинг утром 12 января. Было проверено 104 многоквартирных дома 10-ти управляющих организаций (от центра города в северном направлении). Несмотря на неоднократные призывы администрации мобилизоваться и подготовить все ресурсы для работы в период затяжного циклона, практически все из проверенных УК не приступили к расчистке входных групп и пешеходных дорожек. Исключение — ЖЭУ-14 (район Птицефабрики). Здесь работали дворники и техника.
Сегодня утром было проверено 89 многоквартирных домов. Только в ЖЭУ-1 (7-й микрорайон) на двух домах работали дворники.
Управляющим компаниям направлены предостережения о необходимости в короткие сроки устранить нарушения. 10 предостережений УК также направили сотрудники государственной жилищной инспекции.
Объективно, период прохождения метели - сложный для работы, но в любом случае УК должны обеспечить условия для передвижения жителей по дворовой территории. Ситуации, когда пешеходные дорожки и входные группы не были почищены ни разу — не допустимы.
Сергей Надсадин поставил задачу отделу муниципального жилищного контроля - начать юридическую подготовку всех необходимых документов для передачи в государственную жилищную инспекцию для принятия решения об отзыве лицензии у тех УК, которые находятся на контроле и будут продолжать игнорировать свои обязательства по расчистке.
В Южно-Сахалинске в связи с прохождением циклона введен режим ЧС. Всем управляющим компаниям направлены телефонограммы о необходимости до конца рабочего дня определить сроки расчистки от снега придомовых территорий и отчитаться вечером на оперативном штабе.
Сегодня в течение дня мэр Сергей Надсадин выедет по адресам, на которые поступает наибольшее количество жалоб от жителей, в том числе и в социальных сетях.
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