Тихоокеанское
информационное агентство
13 Января 2022
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На улицы Южно-Сахалинска выпустили еще 42 автобуса
09:30, | Новости общества Сахалина и Курил

Из-за непогоды на маршруты в Южно-Сахалинске вышло лишь 28 автобусов

Из-за непогоды на маршруты в Южно-Сахалинске вышло лишь 28 автобусов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По четыре автобуса обслуживают маршруты №3, №9 и №62, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На маршрутах №4, 6, 7пр, 7ч, 10, 14, 18, 63 и 71 работают от одной до трёх единиц.

По мере улучшения погодных условий, а также расчистки городских улиц МУП «Транспортная компания» будет увеличивать количество автобусов для обслуживания Южно-Сахалинска.

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