Южно-Сахалинск круглые сутки чистят от снега
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Минувшей ночью в расчистке улично-дорожной сети были задействованы более 100 единиц техники и порядка 50 рабочих. За это время вывезено более 4000 куб. метров снега. Сегодня днем в связи с усилением циклона подрядчики увеличили число техники и рабочих.
На данный момент в уборке и вывозе снега задействовано более 200 единиц техники и 100 рабочих расчищают тротуары и пешеходные зоны. В приоритете у дорожных рабочих — расчистка проездов к медицинским, образовательным и социальным учреждениям и автобусным остановкам. По данным МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска», на этот час отменены маршруты № 252 Старорусское и № 250 Березняки в связи с закрытием дороги от Ново-Александровска. В ближайшее время также планируется закрыть дорогу на Синегорск.
В течение дня в областном центре прогнозируется ухудшение погодных условий. Поэтому южносахалинцев призывают быть внимательными на участках, где работает дорожная техника. Кроме того, горожан просят по возможности не оставлять личный транспорт на обочинах и в карманах центральных улиц города. В настоящий момент заканчивается расчистка перехватывающих парковок, которые уже в ближайшее время будут готовы принять транспортные средства. Автомобили можно оставлять в следующих местах:
- между пр. Мира и ул. Дзержинского по ул. Хабаровской;
- с южной стороны дома по ул. Поповича, 25;
- площадка возле музея «Россия - моя история».
Также на контроле муниципалитета находится расчистка дворовых территории. Южно-сахалинским УК поставлена задача своевременно расчищать дворовые территории, входные и пешеходные группы от снега и наледи, следить за состоянием кровель. В случае неисполнения УК своих прямых обязанностей администрация города будет инициировать вопрос отзыва лицензии перед Государственной жилищной инспекцией.
Напомним, специалисты муниципалитета ведут ежедневный мониторинг состояния улиц и дворов, подходов к объектам торговли. Информацию о некачественной расчистке Южно-Сахалинска можно передать в диспетчерскую департамента городского хозяйства по номеру 300-475. Обращения также можно оставить и в социальных сетях администрации: https://hipolink.me/yuzhnosakhalinsk_official.
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