В Южно-Сахалинске продолжат установку контейнеров для раздельного сбора мусора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
520 сетчатых контейнеров в 2021 году были установлены на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск». Работа проводилась в рамках проекта по раздельному сбору мусора и нацпроекта «Экология». Всего же в областном центре и его пригородах установлены 547 контейнеров для сбора пластиковых бутылок, алюминиевых банок, пластиковых флаконов для бытовой химии и стекла. Данная работа продолжится в 2022 году.
Кроме того, в прошлом году обустроена 201 бетонная площадка для контейнеров по раздельному сбору мусора. Также в городе оборудовали 19 площадок закрытого типа для сбора мусора.
По данным МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства», в этом году будет продолжена работа с региональным оператором по вопросу увеличения контейнеров для раздельного сбора мусора на нескольких городских площадках, где зафиксирован большой объем пластика.
Еще одно важное направление работы управления - ликвидация несанкционированных свалок. За последние три года их число значительно сократилось: граждане стали более сознательны. Если, в 2019 году было ликвидировано 394 свалки (более 77 тыс. куб. м мусора), то в 2020 году вывезены уже 607 свалок. В прошлом году - выявлено 219 несанкционированных свалок, объем вывезенных отходов составил более 35 тыс. куб. м мусора.
В прошлом году также была продолжена работа по утилизации автомобильных шин: вывезено 123 тонны. Напомним, что бесплатная приемка отработанных автомобильных шин от населения (физических лиц) по одному комплекту ведется по адресу: Южно-Сахалинск, пер. Солнечный, 3 (ежедневно с 09.00 до 18.00).
Одной из важных задач, стоящих перед МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства», является также отлов собак без хозяев. По итогам 2021 года в рамках контрактных обязательств отловлены 1937 животных. Большинство из них, кто не представлял угрозу населению, после чипирования и стерилизации выпущено в естественную среду. Часть особей, имевших внешние признаки болезней или проявлявших агрессию, оставлена на содержание в приюте.
Как рассказал заместитель начальника МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» Евгений Замотаев, работа в данном направлении проводится на постоянной основе. Ежедневно от жителей поступает порядка 15 заявок, которые отрабатываются подрядной организацией. На текущий год также заключены договоры на отлов собак. Оставить заявку жители могут в приемной департамента городского хозяйства по телефону: 300-765 доб.1 или 2.
- Работа эта актуальна всегда, все мы любим животных, но есть несознательные граждане, которые бросают своих любимцев. Наша задача - уменьшить популяцию таких животных, обезопасить жителей от агрессивного поведения собак. Если собаки остаются без хозяев, то должны находиться под присмотром специалистов в специальных условиях. Мы еще раз призываем граждан проявлять сознательность и не бросать животных на улице, нести ответственность за тех, кого приручили, - подчеркнул Евгений Замотаев.
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