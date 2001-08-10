Правительство Сахалинской области решило поддержать некоммерческие организации
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В регионе стартовали конкурсы на предоставление субсидии организациям, осуществляющим деятельность в сфере патриотического воспитания граждан, а также в сфере защиты животных на территории Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Заявки принимаются до 17 часов 31 января 2022 года. Победители среди организаций, работающих в сфере патриотического воспитания, будут определены до 19 февраля, среди организаций, занятых в сфере защиты животных – до 5 марта. Требования к участникам, перечень необходимых документов, порядок и правила конкурсов размещены на официальном сайте губернатора и правительства Сахалинской области в разделе «Общество и политика/Государственная поддержка некоммерческим организациям».
Консультации по оформлению заявочных документов для участия в конкурсах и прием заявок ведет департамент общественных коммуникаций правительства Сахалинской области. Телефоны: 8(4242) 67-02-97, Ульянова Елена Александровна, электронная почта: e.ulyanova@sakhalin.gov.ru.
Также информацию можно получить в ресурсном центре поддержки, созданном на базе ОКУ «Аппарата Общественной палаты Сахалинской области». Адрес: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39, корпус б, офис 401, телефоны: 8 (4242) 42-42-30, Коржова Ирина Владимировна, электронная почта: i.korzhova@sakhalin.gov.ru.
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