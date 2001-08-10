Южно-Сахалинск готовится к прохождению циклона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По данным гидрометеослужбы, на территории Южно-Сахалинска и его окрестностях прогнозируется прохождение глубокого снежного циклона, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Днем 12 и 13 января ожидается сильный (7-19 мм за 12 часов), местами очень сильный снег (20 мм более за 12 часов), сильная метель с видимостью 500 и менее метров при среднем ветре 12-17 м/с, порывах 25-30 м/с. При этом циклон продолжит оказывать влияние и 14 января. Лавиноопасно.
Мэром города Сергеем Надсадиным перед городскими службами поставлена задача мобилизовать силы и средства, готовыми к прохождению и ликвидации последствий циклона. Всем управляющим организациям предусмотреть ресурсы для оперативной расчистки дворовых территорий.
По информации МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска», дежурные службы, а также службы жилищно-коммунального хозяйства и жизнеобеспечения приведены в повышенную готовность.
В расчистке улиц будет задействовано до 130 единиц техники. По завершению метели для вывоза снега будет привлечено до 250 единиц. Обращаем внимание, что проезд по городским улицам может быть затруднен.
Жителям рекомендуют без крайней необходимости не покидать пределы городского округа. В зависимости от ситуации прогнозируется закрытие или ограничение проезда на трассах, в том числе дороги на Синегорск.
На территории городского округа в режим повышенной готовности также приведены пункты обогрева. Они расположены на северном и южном въезде в город: в ЦНК «Радуга» в Ново-Александровске (ул. 2-я Красносельская, 14), а также в ДК «Электрон» в Весточке (жилой квартал Весточка, 2).
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону — 112.
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