В Южно-Сахалинске принимают заявки на вручение знака "За заслуги в воспитании детей"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прием документов будет открыт с понедельника и продлится до 15 февраля 2022 года. Оргкомитет департамента образования администрации Южно-Сахалинска будет вести прием заявителей с 9.00 до 17.00 часов, по адресу ул. Амурская, 88 (3 этаж, каб. 402), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, почетный знак является формой поощрения родителей (семей), являющихся гражданами Российской Федерации, развивающих и укрепляющих в детях семейные традиции и ценности, формирующих у детей патриотизм и нравственность. Наградой отмечаются граждане, являющиеся родителями (одним из родителей) либо иными законными представителями (усыновители, опекуны, попечители), не имеющие судимости, проживающие постоянно на территории городского округа не менее 10 лет, воспитавшие (воспитывающие) двоих и более детей в возрасте от 7 до 18 лет включительно, имеющих достижения в учебе, спорте, творчестве, науке и искусстве, являющиеся примером семьи для жителей города Южно-Сахалинска.
Ежегодно знаком награждаются не более трех семей (родителей). Вместе с ним выдается единовременное денежное вознаграждение и удостоверение о награждении.
Награждение осуществляется на основании решения Городской Думы Южно-Сахалинска. Телефон для справок: 312-687 (доб. 5).
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