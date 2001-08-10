Жителям Южно-Сахалинска предлагают дать новогодним елкам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отправить новогодние ели на переработку южносахалинцы могут в рамках акции министерства экологии Сахалинской области «Вторая жизнь Елки». Собранные деревья заберут для мульчирования и измельчения в щепку, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, елки можно оставлять на трех площадках: пустующие территории на ул. Детской в районе дома 18а, на ул. Пограничной напротив дома №22 (район ТЦ «Янтарь) и между школами №21 и №22.

Эти точки сбора новогодних елей работают ежедневно до 22 января, но желательно ориентироваться на 15 и 22 января - в эти дни будет производиться вывоз.