На Камчатке дети развлекают себя опасными играми

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В социальных сетях появилась запись, на кадрах которой видно, как юные жители краевой столицы катаются с небольшой горки в районе 5 км краевой столицы, сообщает ТК "41 Регион". В конце своей небольшой поездки дети практически выезжают на проезжую часть, чем подвергают свою жизнь и здоровье большой опасности.

Такие забавы могут закончиться большой трагедией и за печальным примером далеко ходить не нужно. Так, напомним, в январе 2019 года под колесами рейсового автобуса в Петропавловске оказался 9-летний мальчик, который с другом спускался с горки у дороги. Он получил несовместимые с жизнью травмы.

В преддверии новогодних каникул родителям будет не лишним еще раз напомним своим детям о правилах поведения на улице. Им стоит рассказать, что места для развлечений нужно выбирать вдали от проезжей части, не играть на льду замерзших водоемом и на склонах сопок.