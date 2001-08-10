Школа села Восток отпраздновала 55-летний юбилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торжественное мероприятие, посвященное 55-летнему юбилею, прошло в школе села Восток Поронайского района. Свой юбилей школа отметила в кругу самых близких и искренних друзей - выпускников прошлых лет, нынешних учеников, школьных учителей - бывших и настоящих.

Первой на сцену поднялась директор образовательного учреждения Майя Буркова. Она вспомнила тех, кто возглавлял школу и трудился в ней многие годы, отметила, каких результатов достигли педагогический коллектив и учащиеся, а также от души поздравила участников праздника.

- Все началось в далеком 1966 году. 1 октября было сдано в эксплуатацию новое здание школы, получив при этом статус средней школы. Новая школа распахнула свои двери, и начался отсчет успехов, свершений, побед. Первый выпуск состоялся в следующем году и составил – 29 человек, из них один серебряный медалист. За время своего существования школу окончили 14 выпускников с золотой медалью и 13 - с серебряной, 157 выпускников награждены похвальными грамотами. Директорами школы в разное время работали: Комгорт Зоя Александровна, Шумихин Михаил Степанович, Чевтаев Алексей Герасимович, Добровольская Ольга Петровна, Бочарова Алиса Михайловна, Задиринко Елена Никифоровна, Сорочкин Виктор Леонидович, - отметила директор учреждения.

Слова поздравлений и благодарности в этот день приехали высказать почетные гости – представители Администрации Поронайского городского округа, депутаты, общественники.

Вице-мэр Поронайского городского округа Александр Ищенко в своем выступлении пожелал выпускникам, ветеранам педагогического труда, учителям, ученикам и родителям здоровья, оптимизма и успехов во всех делах и начинаниях. Кроме этого Александр Ищенко вручил благодарственные письма Администрации за многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство учителю истории и обществознания Людмиле Беркович и директору школы Майе Бурковой. Награды также была удостоена бывший заведующий производством Вера Руденок, которая трудилась в школе 26 лет.

Как не раз прозвучало со сцены, школа подошла к 55-летнему юбилею с внушительным списком достижений. Самым главным, из которых являются успехи ее учеников. Одному из таких талантливых ребят на мероприятии также вручили заслуженную награду. Диплом от Губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко был вручен ученику 10 класса Дмитрию Ефимову. Дмитрий стал лауреатом премии Сахалинской области для поддержки талантливой молодежи.

Официальные поздравления чередовались с творческими. На сцене выступили ученики школы, коллектив Детской школы искусств села Восток, воспитанники спортивной школы и другие.