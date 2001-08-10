В Южно-Сахалинске открывается персональная выставка Александра Бурыки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Родился будущий художник в 1956 году в Южно-Сахалинске, закончил детскую художественную школу, где его наставниками были художники Юрий Викторович и Надежда Ивановны Степановы. Александр Бурыка - выпускник живописного факультета Дальневосточного института искусств (1985г.), ученик заслуженного художника России К.И. Шебеко, ставшего для него главным ориентиром в творчестве.

В 2002 году был принят в Союз художников России, с 2009 года является членом-корреспондентом Международной академии культуры и искусства, награжден знаком «Золотой орден служения искусству».

С 2001 по 2004 годы, параллельно с работой в Союзе художников, преподавал в Сахалинском училище искусств, более 15 лет возглавлял Сахалинский областной художественный музей.

А.В. Бурыка - участник многих областных, республиканских и зарубежных выставок.

Выставка в Сахалинском областном художественном музее - это ретроспектива его работ, включающая в себя около 70 произведений живописи и графики из мастерской художника.

Раннее творчество живописца представлено в экспозиции графическими работами выполненными гуашью по мотивам произведений К. Мая, А.К. Дойла, Д.Ф. Купера. Этот период в творчестве художника также расцвечен этюдами сахалинской природы, создающими ощущение жизненной изменчивости, легкости и воздушности.

Начало нового тысячелетия - наиболее плодотворный период в творчестве Александра Васильевича. Наряду с любимыми тематическими композициями, посвященными полной опасности и трудности жизни индейцев, были написаны красочные сахалинские осенние пейзажи, лирические женские портреты. И все это работы, созданные в лучших традициях академической живописи.