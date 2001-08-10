Военные на Сахалине учатся водить технику нечью

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине приступили к практическим занятиям по вождению автомобильной и гусеничной техники в ночных условиях, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Данные занятия стали первым учебным опытом для механиков-водителей по вождению в темное время суток многоцелевых тягачей МТ-ЛБ и автомобилей КамАЗ-4310.

Занятия проходили на специально оборудованном автодроме полигона «Успеновский», где представлены особенности рельефа Сахалина: овраги, резкие подъёмы и спуски, крутые повороты и другие естественные преграды.

Кроме того, для усложнения выполнения упражнений учебный маршрут оборудован искусственными препятствиями, в том числе колейным мостом и противотанковыми заграждениями, имитирующими проезд в ограниченном пространстве.

Подобные занятия развивают у военнослужащих внимание и концентрацию, а также позволяют выработать необходимые умения эксплуатации боевых машин в экстремальных условиях глубокого снежного покрова, ограниченной видимости и сильно пересечённой местности.