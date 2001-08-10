Тихоокеанское
информационное агентство
18 Декабря 2021
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16:58, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Военные на Сахалине учатся водить технику нечью

Военные на Сахалине учатся водить технику нечью

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине приступили к практическим занятиям по вождению автомобильной и гусеничной техники в ночных условиях, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Данные занятия стали первым учебным опытом для механиков-водителей по вождению в темное время суток многоцелевых тягачей МТ-ЛБ и автомобилей КамАЗ-4310.

Занятия проходили на специально оборудованном автодроме полигона «Успеновский», где представлены особенности рельефа Сахалина: овраги, резкие подъёмы и спуски, крутые повороты и другие естественные преграды.

Кроме того, для усложнения выполнения упражнений учебный маршрут оборудован искусственными препятствиями, в том числе колейным мостом и противотанковыми заграждениями, имитирующими проезд в ограниченном пространстве.

Подобные занятия развивают у военнослужащих внимание и концентрацию, а также позволяют выработать необходимые умения эксплуатации боевых машин в экстремальных условиях глубокого снежного покрова, ограниченной видимости и сильно пересечённой местности.

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