Сахалинские учителя рассказали забавные случаи дистанционного обучения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
«Живые» фотографии вместо видеосвязи, «уроки рисования» в Zoom и крепкий сон в пижаме. О забавных случаях во время дистанционных уроков вспомнили педагоги из южно-сахалинских школ в прямом эфире, который провел Центр управления регионом.
Участниками онлайн-дискуссии #ЦУР65 стали министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева, учитель английского языка гимназии № 3 Ксения Бурова и педагог-организатор кадетской школы областного центра Иван Гринчак. Одной из ключевых тем эфира стал «дистант». Учителя рассказали, как вместе с учениками перестраивались на новый формат обучения и с чем им приходится сталкиваться во время онлайн-уроков.
– Буквально на прошлой неделе мальчик поставил на заставку фотографию-гифку, она немного двигалась. Спрашиваю: «Сережа, что случилось с тобой? Почему ты так странно двигаешься?». Он: «Ой, а я думал прокатит, как на предыдущем уроке», – вспомнила Ксения Бурова.
– А если учитель забыл отключить комментарии участников, то в чате начинается урок рисования. Мне кажется, это зависит от возраста. Например, седьмые-восьмые классы шалят чаще, чем ребята помладше, – отметил Иван Гринчак.
Бурова добавила, что чаще всего во время зумов педагоги сталкиваются с выключенными у учеников камерами, также иногда в уроки «врываются» посторонние бытовые звуки. Кроме того, учителям время от времени приходится будить учеников, которые засыпают за компьютером в своих уютных пижамах.
Глава регионального минобра Анастасия Киктева сообщила, что стандарт дистанционного обучения был принят ещё в мае 2020 года. Он базируется на трёх модулях: электронном журнале, единой образовательной платформе Moodle и стандарте связи через программы Cisco и Zoom.
- С февраля 2022 года наш регион будет участвовать в эксперименте Минпросвещения и Рособрнадзора и перейдёт на образовательную платформу отечественного производства «Сферум», - рассказала министр. - Предполагается, что программа позволит оптимизировать работу учителя и повысить кибербезопасность при организации дистанционных занятий.
Она добавила, что региональный минобр заключил контракты, по которым скорость интернета в городских школах должна составлять не менее 100 Мб/сек, в сельских – не менее 50 Мб/сек. По её словам, благодаря участию в эксперименте «Цифровая образовательная среда», более 30 островных школ оснастили точками Wi-Fi, а остальные образовательные организации получат их в следующем году.
Запись прямого эфира с участием министра образования и педагогов доступна в Instagram ЦУР65.
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