Южносахалинцам расскажут об онлайн-оформлении разрешений на проведение земляных работ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Круглый стол по вопросам получения разрешения на проведение земляных работ в электронной форме проведут 17 декабря для физических и юридических лиц, представителей ресурсоснабжающих организаций и сетедержателей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие состоится в МКУ "Управление мониторинга городского хозяйства" по адресу: пр. Мира, 64а, каб. 112. Начало в 14.30.

Специалисты расскажут горожанам, как получить разрешения на проведение земляных работ через портал государственных и муниципальных услуг Сахалинской области, а также об электронной записи на личный прием через официальный сайт администрации Южно-Сахалинска.

Справка по телефону 300-725 (доб. 1-5).