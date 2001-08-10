В Луговом на тропе здоровья устанавливают уличное освещение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На территории прогулочного пространства, которое недавно было обустроено вдоль реки Красносельской в Луговом, устанавливают уличное освещение, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Обустройство прогулочной тропы и небольшого сквера завершилось в августе. Территория пользуется популярностью у местных жителей. Здесь люди занимаются спортивной ходьбой или просто гуляют не только в дневное, но и в вечернее время. Поэтому по поручению мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина было выделено дополнительное финансирование на приобретение и установку опор уличного освещения.

На территории будет установлено 25 опор. Сейчас ведутся монтажные работы. Аналогичные высокие 4-метровые опоры установлены на территории городского парка и хорошо себя зарекомендовали как с технической, так и с эстетической стороны. Подрядчик планирует завершить монтаж в ближайшие несколько дней. На следующей неделе опоры подключат. Решается вопрос об установке системы видеонаблюдения. Кроме того, на контроле департамента дорожного хозяйства и благоустройства вопросы содержания прогулочной тропы в зимнее время.

Новое место для отдыха в планировочном районе появилось по инициативе самих жителей, которую поддержал мэр Сергей Надсадин. Для горожан оборудовали тропу здоровья с щебеночным покрытием и спусками к реке, обустроили небольшой сквер, а также установили лавочки, качели и малые архитектурные формы.